Поныл и снова к победам: Даниэль Негреану завоевал свой первый в году трофей

Канадец, для которого прошлый год стал худшим в профессиональной карьере, отбил часть проигрышей в начале 2024-го. Негреану положил в карман 218 400 долларов.

Недавно Даниэль Негреану откровенно поплакался своей аудитории, мол 2023 год стал для него настоящим ужасом. Звезда покера умудрился сыграть сезон в огромный минус. Фортуна, похоже, начала возвращать долги.

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Негреану триумфально начал год, выиграв Last Chance Event в рамках серии PGT. Живой турнир по Безлимитному Холдему с бай-ином 10 100 долларов собрал 91 вход и 910 000 долларов призового фонда.



Даниэль Негреану / Фото WSOP

По традиции, престижную серию не обошли своим вниманием именитые игроки. Скажем, в зону ITM попали Кристен Фоксен, Ник Шульман, Дэвид Питерс и Джастин Бономо. В особом представлении не нуждается и чемпион. В хедз-апе Негреану разобрался с Даниэлем Смильковичем и выиграл 218 400 долларов призовых. В списке самых успешных турнирных игроков в истории Kid Poker укрепился на шестой позиции. У канадца теперь 51.63 миллиона долларов призовых.