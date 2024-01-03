Поскиглив і знову до перемог: Даніель Негреану здобув свій перший в році трофей
Джерело:pgt.com
Канадець, для якого минулий рік став найгіршим у професійній кар’єрі, відбив частину програшів на початку 2024-го. Негреану поклав до кишені 218 400 доларів.
Нещодавно Даніель Негреану відверто поплакався своїй аудиторії, мовляв 2023 рік став для нього справжнім жахіттям. Зірка покеру примудрився зіграти сезон у величезний мінус. Фортуна, схоже, почала повертати борги.
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Негреану тріумфально розпочав рік, вигравши Last Chance Event в рамках серії PGT. Живий турнір з Безлімітного Холдему з бай-іном 10 100 доларів зібрав 91 вхід, а відтак 910 000 доларів призового фонду.
За традицією, престижну серію не оминули своєю увагою імениті гравці. Скажімо, до зони ITM потрапили Крістен Фоксен, Нік Шульман, Девід Пітерс та Джастін Бономо. Особливого представлення не потребує й чемпіон. У хедз-апі Негреану розібрався із Даніелем Смільковичем і виграв 218 400 доларів призових. У списку найуспішніших турнірних гравців в історії "Kid Poker" зміцнився на шостій позиції. В канадця уже 51.63 мільйони доларів прихових.