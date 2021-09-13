Вход в соревнование стоил десять тысяч долларов. Всего в турнире сыграло 66 участников.

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В решающем хедз-апе Негреану победил Ника Петранджело (132 тысячи баксов). Даниэль заработал 178 тысяч долларов. Ранее он занял третье место в еще одном событии серии.

Именно канадец сейчас возглавляет общий зачет PokerMasters. Правда, впереди еще семь турниров. Отметим, что победитель итогового рейтинга традиционно получит фиолетовый пиджак:

PokerMasters – очень важная серия для меня. Я уверен, что могу выиграть пиджак. Все складывается очень хорошо.