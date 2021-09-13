Вхід у змагання коштував десять тисяч доларів. Усього у турнірі зіграло 66 учасників.

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У вирішальному хедз-апі Негреану переміг Ніка Петранджело (132 тисячі баксів). Даніель заробив 178 тисяч доларів. Раніше він посів третє місце в іншій події Серії.

Саме канадець очолює загальний залік PokerMasters. Щоправда, попереду ще сім турнірів. Відзначимо, що переможець підсумкового рейтингу традиційно отримає фіолетовий піджак:

PokerMasters є дуже важливою серією для мене. Я впевнений, що можу виграти піджак. Все складається дуже добре.