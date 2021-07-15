Событие номер восемь стало самым дорогим. Бай-ин сюда стоил аж 100 тысяч долларов! Такую сумму в банк решились внести 23 участника.

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Главные конкуренты Негреану в борьбе за триумф в общем зачете Али Имсирович и Дэвид Коулмен до призов не дожили.

Чтобы гарантировать себе первое место, канадец должен был занять хотя бы третье место в турнире. Но Даниэлю не повезло: его карманные тузы проиграли карманным восьмеркам Сэма Соверела.

Негреану вылетел на четвертом месте ... и смешно упал из-за стола. Канадец получил 230 тысяч "зеленых".



Падение Негреану. Фото: PokerGO

Теперь судьба Кубка чемпиона зачета PokerGo Cup уже не была в руках канадца. Все решалось в финальном хедз-апе. Кэри Кац сумел победить конкурента Негреану Сэма Соверела. Триумфатор заработал один миллион долларов, а раннер-ап 644 тысячи долларов! Третьим, к слову, финишировал Шон Винтер – 368 тысяч долларов.

В итоге победа Каца принесла Даниэлю Негреану кубок лучшего игрока серии и дополнительные 50 тысяч долларов призовых.