Негреану приглашает тысячи игроков к себе домой: Торонто впервые примет этап WSOPC

Уже менее чем через месяц в крупнейшем городе Канады разыграют перстни Мировой серии покера. Дебютный в истории канадский этап обещает посетить и звездный уроженец Торонто Даниэль Негреану.

Самый престижный покерный бренд "Мировая серия (WSOP)" за десятки лет побывал во многих уголках планеты, а в этом году впервые посетит канадский Торонто. 22 марта там стартует этап World Series of Poker Circuit.

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Престижные соревнования примет Great Canadian Casino Resort, который только недавно открыл свои двери для покерных игроков и любителей гемблинга в целом. Всего проведут 8 турниров, а гарантированный призовой фонд серии составит почти 4 миллиона американских долларов. Дебюта с нетерпением ждет и Даниэль Негреану, который родился и вырос в Торонто.

За предыдущие 25 лет где я только не играл на турнирах WSOP во всех уголках планеты. А сейчас это что-то действительно особенное – посоревноваться в родном городе, – говорит Даниэль Негреану.



Перстни WSOP / Фото WSOP

Очевидно, дешевые ивенты, а самый скромный бай-ин составит 250 долларов, канадская звезда не будет играть. Сделает ставку на Главное событие за 2 000 долларов и, конечно, турнир хайроллеров с бай-ином 3 500 баксов.