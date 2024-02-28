Негреану запрошує тисячі гравців до себе додому: Торонто уперше прийме етап WSOPC

Вже менш як через місяць у найбільшому місті Канади розіграють персні Світової серії покеру. Дебютний в історії канадський етап обіцяє відвідати і зірковий уродженець Торонто Даніель Негреану.

Найпрестижніший покерний бренд "Світова серія (WSOP)" за десятки років побував у багатьох куточках планети, а цьогоріч впреше завітає до канадського Торонто. 22 березня там стартує етап World Series of Poker Circuit.

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Престижні змагання прийме Great Canadian Casino Resort, який лише нещодавно відкрив свої двері для покерних гравців та поціновувачів гемблінгу загалом. Усього проведуть 8 турнірів, а гарантований призовий фонд серії складе майже 4 мільйони американських доларів. Дебюту з нетерпінням чекає й Даніель Негреану, який народився і виріс у Торонто.

За попередні 25 років де я тільки не грав на турнірах WSOP у всіх куточках планети. А зараз це щось направду особливе – позмагатись у рідному місті, – каже Даніель Негреану.



Персні WSOP / Фото WSOP

Вочевидь, дешеві івенти, а найскромніший бай-ін становитиме 250 доларів, канадська зірка не гратиме. Зробить ставку на Головну подію за 2 000 доларів і, звісно, турнір хайролерів з бай-іном 3 500 баксів.