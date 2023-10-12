Даниэль Негреану потерял 30 000 долларов из-за собственных принципов

Покерная легенда из Канады не заключает никаких соглашений, когда соперники или соперник предлагают поделить остатки призового фонда на поздней стадии турнира. Принципиальность Даниэля Негреану по вкусу Дмитрию Урбановичу, заработавшему на этом кругленькую сумму.

Организаторы PokerGO Tour сделали роскошный подарок для любителей смешанных покерных дисциплин. Устроили специальную серию турниров, которая, правда, по карману только игрокам с глубоким банкролом.

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Даниэль Негреану и Дмитрий Урбанович, несомненно, могут позволить себе участие в турнире с бай-ином 10 200 долларов. Именно эта парочка сошлась в хедз-апе ивента, где были задействованы 8 разновидностей покера. У оппонентов были практически равные стеки, и Урбанович предложил поделить остаток призового фонда – почти 297 000 долларов. Негреану, однако, подчеркнул, что соглашений не заключает и играет до конца.



Дмитрий Урбанович / Фото PokerGO

Собственно, принципиальность стоила канадцу около 30 000 долларов, ведь споткнувшись на Пот-Лимит Омахе, Даниэль проиграл титул и не досчитался солидного бонуса. Урбановичу досталось 179 200 долларов призовых. Достижение Негреану – 117 600 долларов.



Чино Рим / Фото PokerNews

В еще одном ивенте – Big Bet Mix – также с бай-ином 10 200 долларов, торжествовал известный регуляр Чино Рим. Преодолев в хедз-апе Андреса Корна, американец вплотную приблизился к отметке в 14 миллионов долларов призовых за карьеру. Успех чемпиона оценили в 171 000 долларов. Именно Чино Рим возглавляет индивидуальный зачет серии смешанных игр от PokerGO. А победитель лидерборда получит приятный бонус – 25 000 долларов.