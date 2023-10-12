Даніель Негреану втратив 30 000 доларів через власні принципи

Покерна легенда з Канади не укладає жодних угод, коли суперники, чи суперник, пропонують поділити залишки призового фонду на пізній стадії турніру. Принциповість Даніеля Негреану до смаку Дмитру Урбановичу, який заробив на цьому кругленьку суму.

Організатори PokerGO Tour зробили розкішний подарунок для поціновувачів змішаних покерних дисциплін. Влаштували спеціальну серію турнірів, яка, щоправда, по кишені лише гравцям із глибоким банкролом.

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Даніель Негреану та Дмитро Урбанович, безсумнівно, собі можуть дозволити участь у турнірі з бай-іном 10 200 доларів. Власне саме ця парочка зійшлась у хедз-апі івенту, де були задіяні 8 різновидів гри. В опонентів були практично рівні стеки і Урбанович запропонував поділити залишок призового фонду – майже 297 000 доларів. Негреану, однак, наголосив, що угод не укладає і грає до кінця.



Дмитро Урбанович / Фото PokerGO

Власне, принциповість коштувала канадцю близько 30 000 доларів, адже, спіткнувшись на Пот-Ліміт Омасі, Даніель програв титул і не дорахувався солідного бонусу. Урбановичу дістались 179 200 доларів призових. Здобуток Негреану – 117 600 баксів.



Чіно Рім / Фото PokerNews

У ще одному івенті – Big Bet Mix – також з бай-іном 10 200 доларів, тріумфував відомий регуляр Чіно Рім. Здолавши у хедз-апі Андреса Корна, американець впритул наблизився до позначки у 14 мільйонів доларів призових за кар’єру. Власне, успіх чемпіона оцінили у 171 000 доларів. Саме Чіно Рім очолює індивідуальний залік серії змішаних ігор від PokerGO. А переможець лідерборду отримає приємний бонус – 25 000 баксів.