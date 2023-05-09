Шоу началось: Даниэль Негреану в костюме качка победил Эрика Перссона на High Stakes Duel

Новый сезон покерного шоу High Stakes Duel стартовал с поединка Даниэля Негреану и Эрика Перссона. Каждый из них заплатил по 50 000 долларов, но забрать деньги сможет только в случае двух побед подряд.

В студии PokerGO состоялся первый раунд дуэли между Даниэлем Негреану и Эриком Перссоном. С этого сезона правила немного изменили. Теперь, чтобы забрать выигранные деньги, нужно одержать победу в двух хедз-апах подряд.

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Ко встрече с Перссоном канадец подготовился. Негреану предстал в костюме качка, а позже скопировал "известный" жест самого Эрика, чем развеселил как оппонента, так и зрителей шоу. Именно благодаря этому жесту Перссон приобрёл славу скандального игрока.

Негреану скопировал жест Перссона / Фото pgt.com

Первая часть хедз-апа была равной, но потом все пошло под полной доминацией Негреану. Ему сдавали лучше, блефы Перссона не проходили, и как результат поединок за 50 000 долларов остался за Даниэлем.

Теперь состоится матч-реванш, в котором Перссону придётся заплатить 100 000 долларов. Если он проиграет, то Негреану сможет забрать 200 000 долларов. В противном случае у Даниэля будет возможность "заказать" реванш, но участие в третьем раунде будет стоить уже 200 000 долларов.

Моменты хедз-апа Негреану и Перссона: видео