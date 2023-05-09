Шоу почалося: Даніель Негреану у костюмі атлета переміг Еріка Перссона на High Stakes Duel

Новий сезон покерного шоу High Stakes Poker відкривало протистояння Даніеля Негреану та Еріка Перссона. Кожен із них заплатив по 50 000 доларів, але забрати гроші зможе лише у разі двох перемог поспіль.

У студії PokerGO відбувся перший раунд дуелі між Даніелем Негреану та Еріком Перссоном. У новому сезоні правила шоу дещо змінили. Тепер, щоб стати переможцем, необхідно виграти 2 хедз-апа поспіль.

Читайте також Український хайролер: Ігор Ярошевський кинув виклик найбагатшим покеристам світу

До зустрічі з Перссоном канадець підготувався заздалегідь. Негреану постав у костюмі атлета, а згодом показав "відомий" жест самого Еріка, чим розвеселив як опонента, так і глядачів шоу. Саме завдяки цьому жесту Перссон набув слави скандального гравця.

Негреану скопіював жест Перссона / Фото pgt.com

Перша частина хедз-апу була рівною, але потім все пішло за планом Негреану. Йому здавали краще, блефи Перссона не проходили. Як підсумок, у поєдинку за 50 000 доларів перемогу здобув канадець.

Тепер відбудеться матч-реванш, у якому Перссону доведеться заплатити 100 000 доларів. Якщо він програє, то Негреану зможе забрати 200 000 доларів. Якщо ні – Даніель матиме можливість "замовити" реванш, але участь у третьому раунді коштуватиме йому 200 000 доларів.

Моменти зустрічі Негреану та Перссона: відео