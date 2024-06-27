Неужели 10-летняя "засуха" закончится: Негреану вплотную подобрался к 7 браслету WSOP

Один из самых популярных покеристов в истории, члены Зала славы Даниэль Негреану имеет шанс выиграть свой 7-й браслет WSOP. К этой цели канадец идет уже более 10 лет.

Негреану – безапелляционно один из лучших покеристов всех времен. За карьеру он выиграл более 50 миллионов долларов и занимает по этому показателю седьмое место в истории.

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Впрочем, на Мировой серии покера (WSOP) Даниэля в последние годы преследует настоящее проклятие. В активе канадца есть 6 браслетов WSOP, однако, все он выиграл до 2013 года, а с тех пор – ни одного. В 2024-м Даниэль имеет шанс наконец остановить браслетную “засуху”. Более того, сделать это в одном из самых престижных турниров серии – Poker Players Championship с бай-ином 50 тысяч долларов.

Элитные соревнования, где надо поочередно демонстрировать навыки в различных дисциплинах покера, в этом году собрали 89 входов – почти исключительно топовые профессионалы. Пережить 4 дня баталий удалось лишь пятерым игрокам, среди которых и Негреану. Даниэль будет начинать решающий этап соревнований со вторым стеком.

Чипкаунт Poker Players Championship:

Крис Брюэр (10 465 000 фишек) Даниэль Негреану (7 635 000) Дилан Смит (4 030 000) Брайс Йоки (3 670 000) Дэвид Беньямин (900 000)

Чемпион турнира, кроме заветного браслета, получит 1,1 миллиона долларов призовых.

Покер ради помощи животным

Американец Стив Кобрин приехал на WSOP, чтобы выиграть денег для благотворительной организации, занимающейся помощью животным. Сам Стив, к слову, играет в футболке с огромным изображением своего пса Рино.