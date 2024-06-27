Невже 10-річна "посуха" скінчиться: Негреану впритул підібрався до 7 браслету WSOP

Один з найпопулярніших покеристів в історії, члени Залу слави Даніель Негреану має шанс виграти свій 7-й браслет WSOP. До цієї мети канадець йде вже понад 10 років.

Негреану – безапеляційно один з найкращих покеристів усіх часів. За кар’єру він виграв понад 50 мільйонів доларів і займає за цим показником сьоме місце в історії.

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Утім, на Світовій серії покеру (WSOP) Даніеля останніми роками переслідує справжнє прокляття. В активі канадця є 6 браслетів WSOP, проте, усі він виграв до 2013 року, а з того часу – жодного. У 2024-му Даніель має шанс нарешті зупинити браслетну “посуху”. Ба більше, зробити це в одному з найпрестижніших турнірів серії – Poker Players Championship з бай-іном 50 тисяч доларів.

Елітні змагання, де треба почергово демонструвати навички у різних дисциплінах покеру, цьогоріч зібрали 89 входів – майже винятково топові професіонали. Пережити 4 дні баталій вдалося лише п’ятьом гравцям, серед яких і Негреану. Даніель починатиме вирішальний етап змагань з другим стеком.

Чіпкаунт Poker Players Championship:

Кріс Брюер (10 465 000 фішок) Даніель Негреану (7 635 000) Ділан Сміт (4 030 000) Брайс Йокі (3 670 000) Девід Беньямін (900 000)

Чемпіон турніру, окрім омріяного браслета, отримає 1,1 мільйона доларів призових.

Покер заради допомоги тваринам

Американець Стів Кобрин приїхав на WSOP, аби виграти грошей для благодійної організації, що займається допомогою тваринам. Сам Стів, до слова, грає у футболці з величезним зображенням свого пса Ріно.