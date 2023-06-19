Два года подряд Даниэль Кейтс выигрывает один и тот же турнир на Мировой серии покера с бай-ином 50 000 долларов. При этом эпатажный американец каждый раз появлялся в новых образах.

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Первый браслет Дэн Кейтс выиграл в костюме рестлера по прозвищу "Мачо Мэн", а в следующем году получил трофей в образе персонажа из аниме Dragon Ball. Покерист решил не изменять традициям, превратившись в "Терминатора".

Кейтс всё продумал до мелочей. Он сохранял интригу нового образа, потом выложил ролик в соцсетях, взяв за основу известный лозунг. "I'll be back" – высказывание, которое стало визитной карточкой фильмов с Арнольдом Шварценеггером.

Турнир Poker Players Championship считается одним из самых трудных на Мировой серии покера. Кроме солидного бай-ина в размере 50 000 долларов, игрокам приходится показывать свои умения не только в Холдеме, но и ещё в 8 покерных играх, большая часть из которых – лимитные.

Сам турнир Даниэль Кейтс начал не очень уверенно. Он проиграл половину стартового стека, но к концу дня наверстал упущенное. Пока что в событии зафиксировано 73 входа, "Терминатор" идёт на 34-й позиции.

Дэн Кейтс / Фото PokerNews