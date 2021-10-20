В разборках хайроллеров за виртуальными столами по 10 300 долларов израильтянин не только показал высокий класс бекера, "yfli-bestcrypto" и сам выступил неплохо.

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"Yfli-bestcrypto" пробился за финальный стол, где сыграли такие мастера как Айзек Хэкстон и Артур Мартиросян. В конце концов, израильтянин стал участником хедз-апа, где, как говорится, оказался в практически беспроигрышной ситуации.

Дело в том, что до старта турнира наш герой инвестировал 4 тысячи долларов в бай-ин своего будущего соперника в борьбе за титул Рамиро Петроне, а потому претендовал на 37% выигрыша уругвайца. Поэтому, даже поражение израильского Нострадамуса в хедз-апе принесло ему приятный бонус.

Рамиро Петроне закончил страдания зрителей финалки Super Millions после почти 4 часов борьбы, но больше профита с турнира вытащил вице-чемпион. По возвращении доли главному бекеру, а это почти 99 тысяч долларов, выигрыш уругвайца уменьшился с 267 до 168 тысяч.

А вот дальновидный "yfli-bestcrypto" положил в карман почти 308К (209 тысяч призовых + 99 тысяч от бэкинга). Так или иначе, победа израильтянина в турнире все равно была бы для него более выгодной, примерно на 36 тысяч долларов (267 тысяч призовых + 77 тысяч от бэкинга).