В розбірках хайролерів за віртуальними столами за 10 300 доларів ізраїльтянин, не лише показав високий клас бекера, "yfli-bestcrypto" і сам виступив непогано.

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"yfli-bestcrypto" пробився за фінальний стіл, де зіграли такі майстри як Айзек Хекстон та Артур Мартіросян. Зрештою, ізраїльтянин став учасником хедз-апу, де, як то кажуть, опинився у практично безпрограшній ситуації.

Справа в тому, що до старту турніру наш герой інвестував 4 тисячі доларів у бай-ін свого майбутнього суперника в боротьбі за титул Раміро Петроне, а відтак претендував на 37% виграшу уругвайця. Тож, навіть поразка ізраїльського Нострадамуса у хедз-апі приносила йому приємний бонус.

Раміро Петроне закінчив страждання глядачів фіналки Super Millions після майже 4 годин боротьби, але найбільше профіту із турніру витягнув віце-чемпіон. Після повернення долі головному бекеру, а це майже 99 тисяч доларів, виграш уругвайця зменшився із 267 до 168 тисяч.

А от далекоглядний "yfli-bestcrypto" поклав до кишені майже 308К (209 тисяч призових + 99 тисяч від бекінгу). Так чи інакше, перемога ізраїльтянина в турнірі все одно була б для нього більш вигідною, приблизно на 36 тисяч доларів (267 тисяч призових + 77 тисяч від бекінгу).