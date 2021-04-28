И без того один из самых узнаваемых и популярных представителей покерного сообщества Даниэль Негреану, решил начать собственное покерное шоу. Его канадец будет транслировать на своем Youtube-канале.

Недавняя хедз-ап дуэль с Дагом Полком подтолкнула Даниэля к изучению стратегии GTO, элементы которой активно используют все современные топ-регуляры высоких лимитов. В то же время, большинство представителей "старой школы", такие как Фил Хельмут, пренебрежительно относятся и к самим молодым игрокам, и к их стратегии.

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Поэтому, Негреану, в котором есть понемногу от обоих лагерей, решил наглядно разобраться в разнице между этими подходами. Для этого Даниэль в своем шоу будет брать старые классические раздачи и разбирать их с обеих точек зрения: старой школы и GTO.

На канале канадца уже появился первый эпизод, где он разбирает свою раздачу против Гаса Хансена с банком в 400 тысяч долларов:

Возвращаясь к нашим дням, то разбирая старые раздачи Негреану, очевидно, еще и готовится ко второму раунду дуэли против Фила Хельмута. В первом матче Даниэль, вспомним, проиграл 50 тысяч долларов, а теперь соперники положат на стол каждый по 100 тысяч. Поединок состоится уже 5 мая.