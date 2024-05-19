Читайте людей, как открытую книгу: советы топового покериста по живой игре

Поведение вашего соперника за покерным столом может многое рассказать о силе его карт. На что именно стоит обратить внимание рассказал звездный игрок Ченс Корнут.

Реакция на увиденные карты

Изменилось ли поведение игрока, когда он посмотрел на свои карты? Если он продолжил заниматься своими делами (например, снова залипать в телефоне), вряд ли ему понравилась рука. Если вдруг начал внимательно следить за событиями за столом, то есть причина!

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Выбор фишек для ставки

Часто игроки с натсами подсознательно выбирают "округленные" ставки. Они считают, что так привлекают к рейзу меньше внимания и делают его менее "страшным". Зато ставки "креативного" размера часто сигнализируют о слабой руке.

Движение картами перед собой

Очень простой, но эффективный телз. Когда игроку не нравится рука, он часто отодвигает ее от себя (как грязный подгузник). Однако, если он имеет сильную руку, он инстинктивно пододвигает ее ближе.

Ченс Корнут – знает о чем говорит. За карьеру он выиграл почти 16 миллионов долларов в живых турнирах и имеет за спиной три браслета Мировой серии покера.

К слову, советы Корнута совсем скоро могут пригодиться тем, кто планирует участвовать в WSOP-2024. Главная покерная серия года стартует уже в конце мая в Лас-Вегасе.

Дебютный украинский успех

Игорь Ярошевский стал первым в истории покеристом из Украины, сумевшим выиграть турнир хайроллерской серии Triton Poker. За свой успех наш земляк получил более миллиона долларов призовых.