Читайте людей, наче відкриту книгу: поради топового покериста щодо живої гри

Поведінка вашого суперника за покерним столом може багато розповісти про силу його карт. На що саме варто звернути увагу розповів зірковий гравець Ченс Корнут.

Реакція на побачені карти

Чи змінилася поведінка гравця, коли він подивився на свої карти? Якщо він продовжив займатися своїми справами (наприклад, знову залипати у телефоні), навряд чи йому сподобалася рука. Якщо раптом почав уважно стежити за подіями за столом, то є причина!

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Вибір фішок для ставки

Часто гравці з натсами підсвідомо обирають "округлені" ставки. Вони вважають, що так привертають до рейзу менше уваги та роблять його менш "страшним". Натомість ставки "креативного" розміру часто сигналізують про слабку руку.

Рух картами перед собою

Дуже простий, але ефективний телз. Коли гравцю не подобається рука, він часто відсовує її від себе (як брудний підгузок). Проте, якщо він має сильну руку, він інстинктивно підсуває її ближче.

Ченс Корнут – знає про що говорить. За кар’єру він виграв майже 16 мільйонів доларів у живих турнірах та має за спиною три браслети Світової серії покеру.

До слова, поради Корнута зовсім скоро можуть стати у пригоді тим, хто планує брати участь у WSOP-2024. Головна покерна серія року стартує уже наприкінці травня у Лас-Вегасі.

Дебютний український успіх

Ігор Ярошевський став першим в історії покеристом з України, що зумів виграти турнір хайролерської серії Triton Poker. За свій успіх наш земляк отримав більше мільйона доларів призових.