Известная шахматистка засветилась на дорогой кэш-игре в покер: как сыграла чемпионка мира

Красавица из мира шахмат Александра Ботез стала участницей популярного шоу Hustler Casino Live. В нём сражаются профессионалы и любители кэш-игр на высоких лимитах.

Александра Ботез – талантливая шахматистка, обладательница титула мастера ФИДЕ среди женщин, которая делает себе имя в мире покера. Многие сравнивают её с героиней сериала "Ход королевы". Стремительный взлёт карьеры, таинственная внешность, аналитический склад ума – Александра Ботез действительно чем-то напоминает Аню Тейлор-Джой.

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Популярная шахматистка сделала себе имя в мире покера в апреле прошлого года, когда выиграла более 450 000 долларов как раз в Hustler Casino Live. Играя за столом с Филом Хельмутом, Томом Дваном и другими известными игроками, девушка добилась невероятного успеха, а ту трансляцию посмотрели более миллиона людей.

Уже в начале этого года Александра Ботез впервые выиграла полноценный трофей в живом покере. Американка с румынскими корнями появилась на серии PCА, где сумела одержать победу в турнире с бай-ином 550 долларов на 79 входов. Денежный выигрыш стал скорее бонусом, а вот покерный трофей шахматистка разместила рядом со своими профессиональными наградами.

Александра Ботез с трофеем РСА / Фото pokerstarslive.com

Успех Александры Ботез в покере сделал её образцом для подражания для многих молодых девушек, стремящихся ворваться в мир покера, в котором традиционно доминируют мужчины. Она показала, что упорным трудом, самоотверженностью и стратегическим мышлением в покере возможно добиться высоких результатов.

В новых выпусках Hustler Casino Live вместе с Александрой Ботез принимает участие ещё один известный шахматист, норвежский чемпион мира Магнус Карлсен. В выпуске, который уже появился на ютубе, шахматисты не отставали. Самый крупный выигрыш за сессию получила именно Александр Ботез. После 6 часов игры она стала богаче на 32 000 долларов.

Кэш-игра с участием Александры Ботез: смотрите видео