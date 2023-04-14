Відома шахістка засвітилася на дорогій кеш-грі у покер: як зіграла чемпіонка світу

Красуня зі світу шахів Александра Ботез стала учасницею популярного шоу Hustler Casino Live. У ньому змагаються професіонали та любителі кеш-ігор на високих лімітах.

Александра Ботез – талановита шахістка, володарка титулу майстра ФІДЕ серед жінок, яка робить собі ім'я у світі покеру. Її часто порівнюють з героїнею серіалу "Ферзевий гамбіт". Стрімкий злет кар'єри, таємнича зовнішність, аналітичний склад розуму – Олександра Ботез справді чимось нагадує Аню Тейлор-Джой.

До теми Кожен заплатить 1 000 000 доларів: визначилися учасники рекордної кеш-гри у покер

Популярна шахістка прославилася у покері у квітні минулого року, коли виграла понад 450 000 доларів саме на Hustler Casino Live. Граючи за одним столом із Філом Хельмутом, Томом Дваном та іншими відомими покеристами, дівчина досягла неймовірного успіху, а трансляцію подивилися більше мільйона людей.

Уже на початку цього року Александра Ботез уперше виграла повноцінний трофей у живому покері. Американка з румунським корінням з'явилася на престижній серії PCА, де зуміла здобути перемогу у турнірі з бай-іном 550 доларів на 79 входів. Грошовий приз скоріше став приємним бонусом, а от покерний трофей шахістка розмістила поруч зі своїми професійними нагородами.

Александра Ботез із трофеєм РСА / Фото pokerstarslive.com

Успіх Александри Ботез зробив її взірцем для наслідування для багатьох молодих дівчат, які прагнуть пробитися у світ покеру, де традиційно домінують чоловіки. Вона показала, що своєю наполегливою працею, самовідданістю та мисленням у покері можна досягти високого результату.

У нових випусках Hustler Casino Live разом з Александрою Ботез бере участь ще один відомий шахіст, норвезький чемпіон світу Магнус Карлсен. У випуску, який вже з'явився на ютубі, шахісти не пасли задніх. Найбільший виграш за сесію отримала саме Александра Ботез. Після 6 годин гри вона стала багатшою на 32 000 доларів.

Кеш-гра за участю Александри Ботез: дивіться відео