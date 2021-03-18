Джо Маккиен – один из наименее популярных чемпионов WSOP Main Event. Золотой браслет он выиграл еще в 2015 году, и с тех пор Джо не часто появляется перед камерами, не слишком активен в соцсетях и не провоцирует хайп вокруг собственной персоны, как делают многие его коллеги.

Но, в то же время, это вовсе не означает, что Маккиен не заслуживает титул чемпиона мира, даже наоборот. Джо раз за разом доказывает свой высокий уровень. Летом он завоевал браслет на WSOP Online, недавно финишировал вторым на одном из крупнейших живых турниров со времен пандемии WPT Venetian, где заработал почти полмиллиона долларов, а теперь стал триумфатором еще и соревнований хайроллеров в Лас-Вегасе.

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Турнир Wynn Spring Classic с бай-ином 10 500 долларов собрал 83 входа, среди которых, кроме Маккиена, четыре владельца браслетов WSOP Джозеф Чонг, Джереми Осмас, Джо Вайсман и Анкуш Мандавиа. Сильное поле, впрочем не испугало Маккиена. Джо доминировал на своих столах и уверенно добрался до хедз-апа, где одолел Шона Дэниелса.

После этого достижения в активе Джо находится уже 21 трофей и выигрыш в размере 224 тысячи долларов, что позволило довести его общие призовые до почти 18 млн долларов! Пока он занимает 37-ю строчку по этому показателю в истории, и несмотря на то, что Маккиену лишь 29 лет, можно не сомневаться, что он еще существенно продвинется в этом списке вверх.