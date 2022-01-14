По канадским законам налог от выигрыша в азартные игры не предусмотрен, если только ты не занимаешься этим профессионально. А во время WSOP 2010 года Дюамель уже, якобы, зарабатывал на жизнь исключительно покером.

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Тогда канадец, кто забыл, выиграл 8,9 миллиона долларов и свою законную долю, как считает сам, уже отдал. Джонатан оставил 30% выигрыша в казне США, стране-хозяйке WSOP. А вот с очередными поборами категорически не соглашается. Мол, его победа базировалась, прежде всего, на везении, а профессиональными покерными навыками он тогда не обладал.



Джонатан Дюамель / фото wsop.com

Однако те, кто внимательно следил за событиями WSOP 2010 года, хорошо помнят, что канадца еще на старте серии называли будущим топ-регуляром, математическим гением, который покинул университет ради игры в покер. Да и слухи о том, что Джонатан Дюамель активно торговал долями на протяжении фестиваля, не играют на его стороне. Поскольку любителей к таким делам, да еще и на Мировой серии, допускают неохотно.



Джонатан Дюамель / фото wsop.com

Судебный процесс по делу Джонатана Дюамеля вскоре закончится, и канадец имеет двойную мотивацию получить положительный вердикт. Ведь, если он проиграет дело, потеряет не только 960 тысяч долларов. Опытом канадской налоговой воспользуются фискальные службы провинции Квебек, где родился будущий чемпион мира. Вот и побеждай после этого в самом престижном покерном турнире.