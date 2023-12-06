Чемпион мира остался без ценного украшения

Даниэль Вейнман, не имевший равных в этом году в Главном событии WSOP, остановился в шаге от престижного "кольцевого" трофея Мировой серии. Впрочем, американец занес очередной шестизнаковый выигрыш.

Действующий чемпион мира по покеру Даниэль Вейнман прервал свой игровой отпуск ради выступления на серии World Series of Poker Circuit в Чероки в Северной Каролине. В покер вернулся результативно.

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Вейнман почти на пять месяцев исчез с покерных радаров после феерического заноса в Главном событии Мировой покерной серии. Навыков не потерял и показал высокий пилотаж в Main Event WSOPC с бай-ином 1 700 долларов.



Даниэль Вейнман / Фото flickr.com

В турнире с 1 470 входов Даниэль Вейнман не справился только с одним соперником – уступил в хедз-апе Джозефу Кроули, который вместе с золотым перстнем забрал 348 785 долларов призовых. Чемпион мира также не жалуется на выигрыш – 215 576 долларов для Даниэля Вейнмана.



Джозеф Кроули / Фото PokerNews