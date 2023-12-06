Чемпіон світу залишився без цінної прикраси

Даніель Вейнман, який цьогоріч не мав рівних в Головній події WSOP, зупинився за крок від престижного "кільцевого" трофею Світової серії. Утім, американець заніс черговий шести-знаковий виграш.

Чинний чемпіон світу з покеру Даніель Вейнман перервав свою ігрову відпустку заради виступу на серії World Series of Poker Circuit у Черокі, що у Північній Кароліні. До покеру повернувся результативно.

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Вейнмана майже на п’ять місяців зник із покерних радарів після феєричного заносу у Головній події Світової серії покеру. Навиків не втратив і показав високий пілотаж у Main Event WSOPC з бай-іном 1 700 доларів.



Даніель Вейнман / Фото flickr.com

В турнірі із 1 470 входів Даніель Вейнман не впорався лише з одним суперником – поступився у хедз-апі Джозефу Кроулі, який разом із золотим перснем забрав 348 785 доларів призових. Чемпіон світу також не скаржиться на виграш – 215 576 доларів для Даніеля Вейнмана.



Джозеф Кроулі / Фото PokerNews