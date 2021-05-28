С 31 мая все развлекательные и пищевые заведения в Чехии смогут открыть свои двери для клиентов. В King's Resort не планируют долго раскачиваться и уже подготовили сетку крупных покерных турниров, по которым так соскучились игроки.

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Все начнется 3 июня, когда стартует двухдневный турнир по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 2 000 евро и призовым фондом в 100 000 евро. Однако, самое интересное событие запланировано на 16 июня. В этот день начнется турнир по Безлимитному Холдему Dutch Classics Warm Up, вход в который будет стоить 230 евро, а гарантия составит солидные 300 000 евро. Соревнования будут иметь аж 6 стартовых флайтов (каждый с ограничением в 500 игроков), а финал запланирован на 20 июня.

Едва закончится Dutch Classics Warm Up, в Розвадове стартует еще один подобный турнир – SWISS Poker Open с такой же гарантией 300 000 евро, но чуть более дорогим входом (550 евро).

Кроме подобных масштабных соревнований, чуть ли не ежедневно в течение июня в King's Resort будут проходить и более мелкие турниры и сателлиты с бай-инами от 50 евро. Все шансы снова посетить Розвадов имеют и украинские покеристы. Правда для въезда в Чехию необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест и отбыть уже там несколько дней карантина. Но разве это может остановить настоящих профессионалов?

Тем более, что King's Resort традиционно был очень успешным местом для украинских игроков. Чего стоит только март 2020 года, когда сразу трое представителей сине-желтого флага попали на финальный стол турнира WSOP Сircuit, а Михаил Сезоненко стал его победителем, завоевав вместе с чемпионским перстнем 70 тысяч евро призовых.