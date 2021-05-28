З 31 травня усі розважальні та харчові заклади у Чехії зможуть відкрити свої двері для клієнтів. В King’s Resort не планують довго розкачуватися і вже підготували сітку великих покерних турнірів, за якими так скучили гравці.

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Отож розпочнеться усе 3 червня, коли стартує дводенний турнір із Пот-Ліміт Омахи з бай-іном 2 000 євро та призовим фондом у 100 000 євро. Проте найцікавіша подія запланована на 16 червня. У цей день розпочнеться турнір з Безлімітного Холдему Dutch Classics Warm Up, вхід у який коштуватиме 230 євро, а гарантія складе солідні 300 000 євро. Змагання матимуть аж 6 стартових флайтів (кожен з обмеженням у 500 гравців), а фінал запланований на 20 червня.

Заледве закінчиться Dutch Classics Warm Up, у Розвадові стартує ще один подібний турнір – SWISS Poker Open з такою ж гарантією 300 000 євро, але трохи дорожчим входом (550 євро).

Окрім подібних масштабних змагань, ледь не щодня впродовж червня у King’s Resort відбуватимуться і дрібніші турнірі та сателіти з бай-інами від 50 євро. Усі шанси знову завітати до Розвадова мають і українські покеристи. Щоправда для в’їзду у Чехію необхідно мати негативний ПЛР-тест і відбути вже там кілька днів карантину, та хіба це може зупинити справжніх професіоналів?

Тим паче, що King’s Resort традиційно був дуже успішним місцем для українських гравців. Чого вартий лише березень 2020 року, коли одразу троє представників синьо-жовтого прапора потрапили на фінальний стіл турніру WSOP Сircuit, а Михайло Сезоненко узагалі став його переможцем, завоювавши разом із чемпіонським перстнем 70 тисяч євро призових.