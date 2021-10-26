Бывший продавец автомобилей с первой попытки выиграл браслет WSOP

Чад Нортон никогда не играл турниры Мировой серии покера, показывая скромные результаты в онлайне. Дебют на WSOP принес ему около 215 тысяч долларов и самую желанную награду для покериста.

Раньше Чад Нортон занимался продажей автомобилей, но любовь к покеру привела американца сначала за виртуальные столы онлайн, а вскоре – на Мировую серию покера. Первым же "выстрелом" Чад Нортон взял браслет WSOP.

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В турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 800 долларов оказалось более двух тысяч участников. Во второй день прошли 120 их них. В какой-то момент Чад Нортон мог покинуть турнир, оставшись со стеком чуть более 10 ББ. Но американец выстоял в тяжелой битве с шортстеком.

В одной из последних раздач первого дня я проиграл огромную раздачу с карманными королями. Каким-то чудом я наверстал проигранные 1,2 миллиона фишек, – рассказал Чад Нортон.

Несмотря на отсутствие опыта игры в офлайне – до этого турнира американец сыграл только в одном мероприятии WPT – Чад Нортон сумел раскрутиться и дойти до финального стола с третьим стеком.

Развязка турнира полностью сложилась в пользу Чада Нортона. Дебютанту турниров WSOP потребовалась всего одна рука, чтобы удвоиться с фулл-хаусом против Кевина Ванга. С этого момента американец начал еще больше увеличивать свой чип-лидерский стек, поочередно выбив из турнира Джошуа Германа и Уильяма Блейса.

К восьмому часу игры у Нортона оказалось больше половины всех фишек и осталось всего два оппонента за финальным столом. Ему не потребовалось много времени, чтобы закончить турнир на первом месте.

Это нереально. Турнир был очень быстрый, дисперсионный. До этого в онлайне у меня был жуткий даунстрик. Поэтому победа в первом же турнире WSOP – это просто потрясающе, – поделился эмоциями после победы Чад Нортон.

На своем дебютном турнире WSOP бывший продавец автомобилей выиграл 214 830 долларов.