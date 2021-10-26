Колишній продавець автомобілів із першої спроби виграв браслет WSOP

Чад Нортон ніколи не грав турніри Світової серії покеру, демонструючи скромні результати в онлайні. Дебют на WSOP приніс йому шалену грошову суму та найбажанішу нагороду для покериста.

Раніше Чад Нортон займався продажем автомобілів, але любов до покеру привела американця спочатку за віртуальні столи в онлайн, а згодом – на Світову серію покеру. Першим же "пострілом" Чад Нортон взяв браслет WSOP.

Цікаво Українець виграв 79 тисяч доларів в легендарному турнірі

У турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 800 доларів змагалися понад 2 тисячі учасників. У другий день пробилися 120 гравців. Якоїсь миті Чад Нортон міг завершити турнір, залишившись зі стеком понад 10 ББ.

В одній з останніх роздач першого дня я програв величезний банк із кишеньковими королями. Дивом мені вдалося надолужити програні 1,2 мільйона фішок, – розповів Чад Нортон.

До цього турніру американець лише одного разу виступав в офлайні на заході WPT. Попри відсутність досвіду, Чад Нортон зумів розкрутитися і дійти до фінального столу з третім стеком.

Розв'язка турніру повністю склалася на користь Чада Нортона. Дебютанту турнірів WSOP знадобилася лише одна рука, щоб подвоїтися з фулл-хаусом проти Кевіна Ванга. З цього моменту американець почав нарощувати чіп-лідерський стек, по черзі вибивши з турніру Джошуа Германа та Вільяма Блейса.

За 8 годин гри у Нортона опинилося більша частина всіх фішок і 2 опоненти за столом. Йому не знадобилося багато часу, щоб розібратися ще й з ними та завершити турнір переможцем.

Чад Нортон після перемоги на WSOP / Фото PokerNews

Це нереально. Турнір був дуже швидкий, дисперсійний. До цього в онлайні я мав страшний даунстрік. Тому перемога в першому ж турнірі WSOP – це просто приголомшливо, – поділився емоціями після перемоги Чад Нортон.

На своєму дебютному турнірі WSOP колишній продавець автомобілів виграв 214 830 доларів.