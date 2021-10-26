Лише кілька днів тому Стас Галатенко тріумфально закінчив виступ на Кубку України з онлайн-покеру на платформі PokerMatch. "shrekpoker91" виграв боротьбу у лідерборді серії, зібравши аж 5 трофеїв.

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Українець, утім, не поспішає спочивати на лаврах і продовжує заробляти круті призові. За титулом знаменитого турніру Sunday Million вирушило 8 653 гравці, а за фінальний стіл потрапили одразу двоє наших покеристів.

Гравець із ніком "Milan_0_1313" зійшов із дистанції на 8 місці – 11 585 доларів призових. А от "shrekpoker91" практично довів до кінця справу, яку розпочав у статусі чип-лідера за фінальним столом. У топ-3 Стас також мав найбільший стек і не підписався на угоду, яку пропонували двоє його опонентів.

Зрештою, у хедз-апі українець не зумів дотиснути Густаво "KKgustavoKK" Сампайо. Бразилець дочекався слушного моменту – блефу від Галатенка із A-10 – і кишенькові королі без проблем упорались із невдалою спробою суперника. У підсумку, чемпіон поклав до кишені 109 296 доларів призових, Галатенко – 79 316 доларів.