Брин Кенни хочет определить лучшего покериста на планете

Американец Брин Кенни из тех людей, которые не нуждаются в лишнем представлении в покерном сообществе.

Собственно, Кенни – самый успешный турнирный покерист в истории. За карьеру он заработал фантастические 56 миллионов долларов призовых. Правда, в 2021 году он почти исчез с радаров и редко участвует в турнирах.

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Брин признался, что обычные соревнования хайроллеров ему теперь не интересны. Вместо этого он сосредоточился на своем собственном образе жизни, активно следит за своим физическим и ментальным здоровьем и совершенно не озабочен тем, что может потерять первое место в All Time Money List.

В то же время, это вовсе не означает, что Кенни планирует завязать с покером. Наоборот – он еще видит для себя немало вызовов, и они должны действительно вызывать его интерес. Брин готов играть в масштабных турнирах с бай-инами 250 тысяч долларов или даже 1 000 000 баксов. Но главное его покерное желание в это мгновение – хедз-ап с Филом Хельмутом.

Дело в том, что Кенни, небезосновательно, считает себя лучшим покеристом в мире. В то же время, Фил Хельмут, который является обладателем рекордных 15 браслетов WSOP, при малейшей возможности называет лучшим себя. Следовательно, Брин предлагает раз и навсегда решить этот вопрос в очной дуэли. Кенни готов сойтись с Филом в любой покерной дисциплине и, практически, на любых адекватных условиях, которые предложит соперник.

Пока что Хельмут отказывался от матча, но вполне возможно, что рано или поздно мы таки увидим битву за неофициальный титул сильнейшего покериста планеты.