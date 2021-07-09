Брін Кенні хоче визначити найкращого покериста на планеті

Американець Брін Кенні із тих людей, що не потребують зайвого представлення у покерній спільноті.

Власне, Кенні – найуспішніший турнірний покерист в історії. За кар’єру він заробив фантастичні 56 мільйонів доларів призових. Щоправда, у 2021 році він трохи зник з радарів і рідко бере участь у турнірах.

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Брін зізнався, що звичайні змагання хайролерів йому тепер не цікаві. Натомість, він зосередився на власному способі життя, активно слідкує за своїм фізичним і ментальним здоров’ям та абсолютно не переймається тим, що може втратити перше місце в All Time Money List.

Водночас, це зовсім не означає, що Кенні планує зав’язати з покером. Навпаки – він ще бачить для себе чимало викликів, та вони повинні дійсно викликати його інтерес. Брін готовий грати у масштабних турнірах з бай-інами 250 тисяч доларів чи навіть 1 000 000 баксів. Та головне його покерне бажання на цю мить – хедз-ап із Філом Хельмутом.

Річ у тому, що Кенні, небезпідставно, вважає себе найкращим покеристом у світі. В той же час, Філ Хельмут, який є власником рекордних 15 браслетів WSOP, при найменшій нагоді називає найкращим себе. Відтак, Брін пропонує раз і назавжди вирішити це питання в очній дуелі. Кенні готовий зійтися з Філом у будь-якій покерній дисципліні та, практично, на будь-яких адекватних умовах, що запропонує опонент.

Поки що, Хельмут відмовлявся від матчу, та цілком можливо, що рано чи пізно ми таки побачимо битву за неофіційний титул найсильнішого покериста планети.