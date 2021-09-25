В последнее время Дентиньо постоянно тревожат травмы, да и главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби изредка доверяет ему место в стартовом составе. Поэтому бразилец нашел другое применение своему таланту.

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Футболист донецкого клуба засветился в онлайне под ником "mlk017". В прямой эфир на Twitch попала его победная раздача в турнире с бай-ином 82 доллара. Дентиньо переехал десятки оппонента с рукой А5.

Включая баунти, призовые за первое место составили более 4 000 долларов. Неплохая прибавка к зарплате игрока. Кстати, уже сегодня Шахтер сыграет с Вересом в чемпионате Украины. Интересно, знает ли о ночных покерных посиделках своего футболиста Роберто Де Дзерби?