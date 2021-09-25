Останнім часом Дентіньйо дошкуляють травми та й головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі зрідка довіряє йому місце в стартовому складі. Відтак, бразилець знайшов інше застосування своєму таланту.

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Футболіст донецького клубу засвітився в онлайні під ніком "mlk017". У прямий етер Twitch-каналу потрапила його переможна роздача в турнірі з бай-іном 82 долари. Дентіньйо переїхав десяток опонента з рукою А5.

Призові за перше місце склали понад 4 тисячі доларів, включаючи баунті. Непогана надбавка до зарплатні футболіста. До речі, вже сьогодні Шахтар зіграє з Вересом у чемпіонаті України. Цікаво, чи знає про нічні покерні посиденьки свого футболіста Роберто Де Дзербі?