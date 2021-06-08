Уже привычно возглавляет список Юрий Мартинс. Он комфортно чувствует себя на вершине уже не первую неделю, поэтому является главным претендентом на то, чтобы получить звание лучшего онлайн-покериста по итогам 2021 года.

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Главным конкурентом бразильца остается финн Сами Келопуро. Но на пятки ему уже наступают другой бразилец Бруно Волкман (он вернул себе место в тройке лидеров) и самый успешный онлайн-покерист в истории Жоау Виера. Португалец из тройки вылетел, но отстает совсем немного.

Отметим, что один из главных прогрессов за неделю организовал Анатолий Филатов. Россиянин поднялся с 17 места аж на 11. Зато звездный швед Никлас Астедт продолжает падать. "Lena900" потерял еще две позиции и осел на 40 строчке рейтинга.

Лучший из украинцев Андрей Любовецкий занимает 59 место.