Вже звично очолює список Юрій Мартінс. Він комфортно почувається на вершині уже не перший тиждень, тому є головним претендентом на те, щоб отримати звання найкращого онлайн-покериста за підсумками 2021 року.

Читайте також: PokerMatch роздасть своїм гравцям 4 мільйони гривень у новій акції

Головним конкурентом бразильця залишається фін Самі Келопуро. Але на п’яти йому уже наступають інший бразилець Бруно Волкман (він повернув собі місце у трійці лідерів) та найуспішніший онлайн-покерист в історії Жоау Вієра. Португалець з трійки вилетів, але відстає геть небагато.

Відзначимо, що один з головних прогресів за тиждень організував Анатолій Філатов. Росіянин піднявся зі 17 місця аж на 11. Натомість зірковий швед Ніклас Астедт продовжує падати. "Lena900" втратив ще дві позиції й осів на 40 сходинці рейтингу.

Найкращий з українців Андрій Любовецький посідає 59 місце.