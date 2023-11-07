Более тонны марихуаны: звезда покерного шоу проведет 4 года на нарах

Шон Шейхан еще легко отделался. Покеристу светило 40 лет за решеткой из-за нелегального распространения наркотических веществ.

Американца иранского происхождения Шона Шейхана большой покерной звездой не назовешь. Но более 1.5 миллионов долларов призовых в живых турнирах и участие в покерных шоу, в частности Poker After Dark, обеспечили ему определенный статус в коммьюнити.

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Впрочем, в ближайшие несколько лет, Шону Шейхану о любимой игре придется забыть, по крайней мере, в публичной плоскости. 54-летний американец отсидит 4 года в федеральной тюрьме. Также у Шейхана конфисковано 300 000 долларов наличными и фишками из игорных заведений.

Следствие установило, что с 2019 года до начала 2022 года Шейхан и его сообщники руководили нелицензированным бизнесом по производству и оптовой торговле марихуаной и продуктами ее происхождения в округе Сан-Диего. Подпольная фирма получила красноречивое название "Cannaland" (Земля каннабиса)



"Офис Каналенда" / Фото PokerNews

Делков разоблачили во время обысков в их "офисе". Доказательства оперативников удовлетворили сполна – изъято более 1360 килограммов марихуаны общей стоимостью около 6 миллионов долларов, а также 5 единиц огнестрельного оружия.



Шон Шейхан / Фото PokerNews

Одному из главных фигурантов Шону Шейхану по местным законам грозило до 40 лет тюрьмы и штраф в 5 000 000 долларов. Но, благодаря сотрудничеству со следствием, лояльности судьи и ходатайству авторитетных людей из мира покера, Шейхан отсидит всего 48 месяцев.