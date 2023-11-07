Більше тонни марихуани: зірка покерного шоу проведе 4 роки на нарах

Шон Шейхан ще легко відбувся. Покеристу світило 40 років за ґратами через нелегальне розповсюдження наркотичних речовин.

Американця іранського походження Шона Шейхана великим покерним цабе не назвеш. Але понад 1.5 мільйони доларів призових в живих турнірах і участь у покерних шоу, зокрема Poker After Dark, забезпечили йому певний статус у ком’юніті.

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Утім, у найближчі кілька років, Шону Шейхану про улюблену гру доведеться забути, принаймні у публічній площині. 54-річний американець відсидить 4 роки у федеральній в’язниці. Також у Шейхана конфісковано 300 000 доларів готівкою та фішками із гральних закладів.

Слідство встановило, що з 2019 року до початку 2022-го Шейхан та його спільники керували неліцензованим бізнесом з виробництва і оптової торгівлі марихуаною та продуктами її походження в окрузі Сан-Дієго. Підпільна фірма отримала красномовну назву "Cannaland" (Земля канабісу)



"Офіс Каналенду" / Фото PokerNews

Ділків викрили під час обшуків у їх "офісі". Докази оперативників задовольнили сповна – було вилучено понад 1360 кілограмів марихуани загальною вартістю близько 6 мільйонів доларів, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.



Шон Шейхан / Фото PokerNews

Одному із головних фігурантів Шону Шейхану за місцевими законами загрожувало до 40 років в’язниці і штраф у 5 000 000 доларів. Але, завдяки співпраці зі слідством, лояльності судді і клопотанням авторитетних людей зі світу покеру, Шейхан відсидить лише 48 місяців.