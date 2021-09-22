Каково это – играть за финальным столом самого важного турнира в своей жизни, зная, что за тобой наблюдает в онлайне многотысячная аудитория по всему миру? Анатолий Филатов ни на секунду не терял концентрацию, а сразу после победы присоединился к комментаторам ивента и спокойно обсудил несколько раздач.

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Желающих ухватить солидные призовые в турнире с бай-ином 10 300 долларов было предостаточно. В итоге, гарантию события перебили в полтора раза, зафиксировав астрономический призовой фонд в размере 7 500 000 долларов.

Анатолий Филатов начинал финальный стол в топ-3, но уже через час вырвался в чиплидеры. Ему хорошо складывалось, он не делал серьезных ошибок и, главное, уверенно стоял в олл-инах. Ключевыми на пути к хедз-апу стали две раздачи. Когда Филатову доехал стрит против тогда еще чиплидера Марка Радохи, и его колл с десятками против AQ.

Финальный хедз-ап против австрийца Мариуса Гирсе будущий победитель начинал с незначительным преимуществом по фишкам. Несмотря на равные стеки, решающий поединок продлился около 10 минут. Филатову раздали тузов, Гирсе получил QJs. Дама по флопу стала триггером для австрийца и он заколлировал пуш на терне. Победа принесла Анатолию Филатову рекордные в карьере 1 193 330 долларов и престижный перстень WSOPC.

Сразу после заноса Анатолий присоединился к комментаторам турнира, где за его игрой наблюдал еще один недавний чемпион-миллионер Алексей "Fiat" Вандышев. Они быстро переключились на победный для "Fiatа" турнир и дело едва ли не закончилось личным хедз-апом на 10 000 долларов. Но оба вовремя успокоились, поздравили друг друга с результатами и пожелали удачи.