Более 3,5 миллионов гривен: украинец получил очередной престижный покерный трофей

Влад Мартыненко, известный для соперников в онлайне как "CheckEtoFold", оформил еще один 6-значный занос в долларовом эквиваленте. Украинец побил поле более чем из тысячи регистраций и забрал главный приз.

В сентябре этого года Влад Мартыненко праздновал получение первого золотого браслета Мировой серии. Победа в ивенте WSOP-online принесла украинцу более четверти миллиона долларов.

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Вдвое более скромные призовые, но не менее сладкую победу, Мартыненко оформил на старте онлайн-серии хайроллеров. Ивент за 1050 долларов с миллионом гарантии накопил 1120 регистраций, следовательно, дистанция была длинной и утомительной. В конце концов, в топ-3 ребята, среди них и "CheckEtoFold", решили поделить. У украинца на тот момент был самый большой стек, а затем титул и 132,7 тысячи долларов (около 3,63 миллиона гривен) достались нашем регуляру.

Анатолий Филатов / фото PokerNews

Не пасут задних на старте серии и звезды мирового калибра. Россиянин Анатолий Филатов одолел всех соперников в турнире за 2100 долларов и заработал 68,3 К зеленых. А вот американец Алекс Фоксен, который регулярно торжествует в рейтингах GPI, не имел равных в ивенте за 5200 долларов. Чемпион получил 91,5 тысячи долларов призовых.