Більше 3,5 мільйонів гривень: українець здобув черговий престижний покерний трофей

Влад Мартиненко, відомий для суперників в онлайні як "CheckEtoFold", оформив ще один 6-значний занос в доларовому еквіваленті. Українець побив поле більш як із тисячі реєстрацій і забрав головний приз.

У вересні цього року Влад Мартиненко обмивав свій перший золотий браслет Світової серії. Перемога в івенті WSOP-online принесла українцю більш як чверть мільйона доларів.

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Удвічі скромніші призові, але не менш солодку перемогу, Мартиненко оформив на старті онлайн-серії хайролерів. Івент за 1050 доларів з мільйоном гарантії накопичив 1120 реєстрацій, відтак, дистанція була довгою і виснажливою. Зрештою, у топ-3 хлопці, серед них і "CheckEtoFold", вирішили поділити. В українця на тут мить був найбільший стек, а відтак титул і 132,7 тисяч доларів (близько 3,63 мільйона гривень) дістались нашому регуляру.



Анатолій Філатов / фото PokerNews

На пасуть задніх на старті серії хайролерів і зірки світового калібру. Росіянин Анатолій Філатов здолав усіх суперників в турнірі за 2100 доларів і заробив 68,3 К зелених. А от американець Алекс Фоксен, який регулярно тріумфує в рейтингах GPI, не мав рівних в івенті за 5200 доларів. Чемпіон отримав 91,5 тисяч доларів призових.