Более 19,5 миллионов гривен призовых: в Киеве успешно отгремела живая покерная серия

Офлайн-серия PokerMatch UA Millions сполна оправдала ожидания организаторов. В Premier Palace Hotel Kyiv состоялось 10 крутых турниров, в каждом из которых спортсмены перебили гарантию.

Роскошным подарком для участников серии стал турнир хайроллеров Leon's Challenge с участием флагмана гемблинговой индустрии в Европе Леона Цукерника.

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Леон Цукерник / фото PokerMatch

Несмотря на немалый бай-ин в 150 000 гривен, турнир собрал 33 входа, а чемпион Алексей Кравчук получил 1 750 000 гривен призовых. Еще одним миллионером по итогам серии судилось стать Сергею Поповичу, который торжествовал в Главном событии. Турнир с бай-ином 20 000 гривен собрал 316 входов, а призовой фонд достиг рекордной отметки в 5 289 000 гривен. В хедз-апе Сергей Попович одолел еще одного украинца Михаила Волгаря и выиграл миллион гривен.

Трансляция финального стола главного события. Видео.

Кроме хозяев PokerMatch UA Millions, за призовые активно боролись спортсмены из США, Израиля, Грузии, Беларуси, Норвегии, Латвии, Литвы, Германии. Гости украинской столицы также не остались на без трофеев. Турнир PM Millions Lets Fight выиграл грузин Генри Хачапуридзе, а титул в турнире хайроллеров Progressive Heavyweight KO оформил белорус Михаил Любашко. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.



Звезды украинского покера на серии PokerMatch UA Millions / фото PokеrMatch