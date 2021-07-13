Чешский King's Resort примет WSOPE уже в четвертый раз в своей истории, фестиваль будет проходить с 19 ноября по 8 декабря. Организаторы попытаются угодить игрокам с разным размером кошелька – бай-ины в турнире колеблются от 350 до 50 000 евро. В ивенте хайроллеров 2-3 декабря разыграют аж 2 миллиона евро, впрочем, не это событие станет флагманом WSOPE, что касается финансовых масштабов.

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Наибольшее внимание будет приковано к WSOP NLH Main Event, где на кону будет 5 миллионов евро. Стартовый взнос в Главное событие, которое будет замыкать серию с 3 по 8 декабря, – 10 350 евро. Кроме классических турниров по Безлимитному Холдему, за титулы чемпионов Европы поборются мастера Омахи, смешанных игр и ценители турниров с "короткой колодой". В общем, в рамках WSOP Europe гарантированно разыграют 11 550 000 евро.

Владелец King's Resort Леон Цукерник / pokernews.com

Еще 3 640 000 евро разделят охотники за золотыми перстнями. С 12 августа по 14 сентября в King's Resort состоится серия WSOP Circuit, где в диапазоне 200-3000 евро разыграют 17 золотых колец Мировой серии покера. Здесь Главное событие состоится уже с более скромным размахом – бай-ин 1 700 евро, призовой фонд – 1 000 000 евро.