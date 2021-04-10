Соревнования The High Roller Big Game собрало немало именитых игроков. Чего только стоит хедз-ап события: Фоксен против Адамса.

Бай-ин в турнир стоил 2600 долларов. Всего 115 входов даже не позволили дотянуться до гарантии – 300 тысяч долларов. Оверлей составил 11 тысяч "зеленых".

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The High Roller Big Game взял не количеством участников, а их качеством и поклонники покера смогли насладиться борьбой огромного количества звездных игроков. Например, британец Стив Чидвек оккупировал последнее, шестнадцатое, призовое место, испанец Адриан Матеос стал восьмым, а швед Никлас Астедт шестым.

Решающий хедз-ап оказался супер звездным. Американец Алекс Фоксен (17,5 миллионов долларов призовых в турнирах) против канадца Тимоти Адамса (24,3 миллиона долларов призовых в турнирах). В конечном итоге в этом бою гигантов победил американец. Алекс заработал 72 тысячи долларов, Тимоти получил 51,5 тысячи американской валюты.