Чуть не сошел с ума от игры: блогер сыграл в 26 казино за 2 суток

"Клю Хейвуд" успешно справился с непростым челленджем, который до сих пор не удавалось пройти ни одному игроку в истории. Чтобы справиться с задачей человек двое суток не спал и проехал более 2 600 километров.

Анонимный блогер и инфлюенсер "Клю Хейвуд", скорее всего, будет претендовать на почетное место в "Книге рекордов Гиннеса". Мужчина сыграл в 26 различных казино менее чем за двое суток.

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Насколько я знаю, до меня этого еще никто не делал. Чувствую себя космонавтом. Сейчас у меня не лучшее состояние – мало ел, меня тошнит от шума и света, и я даже немножко ненавижу людей. Но в целом было прикольно, – подытожил свой челлендж блогер.

По правилам, которые сам и установил, "Клю Хейвуд" должен был сделать хотя бы одну ставку в каждом казино, которое попало в его список. Не существенно, покер это, или рулетка. Стартовал "экстремал" в казино Bluewater в городе Паркер на западной границе штата Невада. В итоге, посетил еще 25 игорных заведений, преодолев всего 2 635 километров за рулем. На челлендж блогер потратил 47,5 часов.

Пока неизвестно, каких инвестиций стоила Хейвуду изнурительная сессия. Но его фолловеры, с которыми делился горячими новостями в течение 2 суток в соцсетях, остались поражены.