Ледве не збожеволів від гри: блогер зіграв в 26 казино за 2 доби

"Клю Хейвуд" успішно впорався із непростим челенджем, який досі не вдавалось пройти жодному гравцю в історії. Аби впоратись із завданням чоловік дві доби не спав і проїхав понад 2 600 кілометрів.

Анонімний блогер та інфлюєнсер "Клю Хейвуд", найімовірніше, претендуватиме на почесне місце у "Книзі рекордів Гіннеса". Чоловік зіграв у 26 різних казино менш як за дві доби.

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Наскільки я знаю, до мене цього ще ніхто не робив. Почуваюся космонавтом. Зараз у мене не найкращий стан – мало їв, мене нудить від шуму і світла, і я навіть трішки ненавиджу людей. Але загалом було прикольно, – підсумував свій челендж блогер.

За правилами, які самі встановив, "Клю Хейвуд" повинен був зробити бодай одну ставку у кожному казино, яке потрапило до його списку. Не суттєво, покер це, чи рулетка. Стартував "екстремал" в казино Bluewater у місті Паркер на західному кордоні штату Невада. У підсумку, відвідав ще 25 гральних закладів, здолавши загалом 2 635 кілометрів за кермом. На челендж блогер витратив 47,5 годин.

Наразі невідомо, яких інвестицій коштувала Хейвуду виснажлива сесія. Але його фоловери, з якими ділився гарячими новинами впродовж 2 діб у соцмережах, залишились враженими.