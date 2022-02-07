На этот раз чемпион Super MILLIONS станет богаче на 526 тысяч долларов. Будет за кого болеть на финалке и представителям пост-советского покерного комьюнити.

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Речь об Артуре Мартиросяне, который к решающему отрезку турнира подошел со вторым стеком – 58,4 больших блайндов. А вот наибольшее представительство в топ-9 у спортсменов, которые защищают честь канадского флага. Это Даниэль Дворес, Тимоти Нутер и Айзек Хекстон. Последний зарядил в турнир аж 5 входов, правда, уже компенсировал свои расходы. Каждый из участников финального стола гарантировал себе не менее 65 тысяч долларов призовых.

Больше всего фишек перед финалкой успел собрать Сильвен Лусли – у француза чуть больше 70 больших блайндов. Чип-лидер не может похвастаться серьезным послужным списком в онлайн-покере, зато в живой игре является одним из топовых представителей трехцветного флага. В коллекции Лусли титул чемпиона EPT – в турнире суперхайроллеров в 2015 году он занес почти 1,4 миллиона долларов. А его бест-кэш пришелся на Главное событие WSOP. В 2013-м Сильвен Лусли финишировал четвертым и забрал почти 2,8 миллиона долларов.