Цього разу чемпіон Super MILLIONS стане багатшим на 526 тисяч доларів. Буде за кого вболівати на фіналці і представникам пост-радянського покерного ком’юніті.

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Мова про Артура Мартіросяна, який до вирішального відрізку турніру підійшов із другим стеком – 58,4 великих блайндів. А от найбільше представництво у топ-9 у спортсменів, які захищають честь канадського прапора. Це Даніель Дворес, Тімоті Нутер і Айзек Хекстон. Останній зарядив в турнір аж 5 входів, щоправда, уже компенсував свої витрати. Кожен із учасників фінального столу гарантував собі щонайменше 65 тисяч доларів призових.

Найбільше фішок перед фіналкою встиг зібрати Сільвен Луслі – у француза трохи більше 70 великих блайндів. Чип-лідер не може похизуватись серйозним послужним списком в онлайн-покері, зате в живій грі є одним із топових представників трикольорового прапора. В колекції Луслі титул чемпіона EPT – в турнірі суперхайролерів у 2015 році він заніс майже 1,4 мільйона доларів. А його бест-кеш припав на Головну подію WSOP. У 2013-му Сільвен Луслі фінішував четвертим і забрав майже 2,8 мільйона доларів.