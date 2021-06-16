Речь идет про Дага Полка и Тома Двана. Оба – топовые мастера хедз-апов, что отразилось и в оценках букмекеров, которые считают шансы соперников почти равными. Правда, небольшое преимущество таки у Полка – 1,78 на его победу и 2,09 на успех Двана.

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Интриги противостоянию добавит и то, что эти двое очень не любят друг друга. Полк при любой возможности называет Двана мошенником из-за недоигранного челленджа с Дэном Кейтсом и якобы какие-то махинации на спортивных ставках. Так что противостояние точно будет горячим.

Впрочем, дуэль будет далеко не единственным интересным матчем первого раунда. Ведь всего в турнире сыграют 32 покериста, большинство из которых профи. Так, Фил Айви встретится с успешным немецким регуляром Манигом Лезером. Виктор Малиновский сыграет против Ника Петранджело, а Стефан Бураков против Тимоти Адамса.

Первые матчи турнира состоятся уже 18 и 19 июня, а финишируют соревнования 22 июня.