Йдеться про Дага Полка та Тома Двана. Обоє – топові майстри хедз-апів, що відобразилося і в оцінках букмекерів, які вважають шанси суперників майже рівними. Щоправда, невелика перевага таки у Полка – 1,78 на його перемогу і 2,09 на успіх Двана.

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Інтриги протистоянню додасть те, що ці двоє дуже не люблять один одного. Полк при будь-якій нагоді називає Двана шахраєм через недограний челендж із Деном Кейтсом та нібито якісь махінації на спортивних ставках. Тож протистояння точно буде гарячим.

Утім ця дуель буде далеко не єдиним цікавим матчем першого раунду. Адже усього в турнірі зіграють 32 покеристи, більшість з яких профі. Так Філ Айві зустрінеться із успішним німецьким регуляром Манігом Лезером. Віктор Маліновський зіграє проти Ніка Петранджело, а Стефан Бураков проти Тімоті Адамса.

Перші матчі турніру відбудуться вже 18 та 19 червня, а фінішують змагання 22 червня.